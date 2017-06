Após um longo período, o Inter, enfim, saiu do gramado sem buscar a bola no fundo das redes ao menos uma vez. O empate em 0 a 0 com o Santa Cruz, se evitou que o time entrasse no G-4 da Série B, serviu para interromper um hiato de mais de um mês.

Depois de 35 dias, ou nove partidas, o Colorado conseguiu apresentar uma solidez defensiva. Fazia tempo. Desde a estreia, na vitória por 3 a 0 sobre o Londrina (ainda sob a batuta de Antônio Carlos Zago), que tal situação não se repetia. Pelo contrário. A sangria do sistema virou alvo de preocupação.

Neste intervalo de oito compromissos até o duelo com os pernambucanos, o time sofreu nove gols. Acabou eliminado da Copa do Brasil pelo Palmeiras justamente em razão do tento fora de casa (perdeu como visitante por 1 a 0 e ganhou no Beira-Rio por 2 a 1) e levara sete gols na Série B. Tal feito mereceu a menção de Guto Ferreira.

- Em cima das dificuldades da partida, não deixa de ser importante. Situação de campo, jogadores... O principal foi a equipe não levar gols - destacou.

O fato de ser vazado constantemente fez Guto lançar um desafio. O treinador, incomodado pelo roteiro repetido, disse que espera ver o Inter terminar a Série B com 25 partidas sem ser vazado. Faltam 23 jogos, ou 76,66% para atingir a meta.

E o fato chama mais atenção pela formação da equipe. Guto, mais uma vez, mudou a nominata em relação ao que começou no empate em 1 a 1 com o América-MG na última terça-feira. A zaga que iniciou diante do Santa Cruz só teve Danilo Fernandes mantido na função. Edenílson e Uendel atuaram no meio-campo. Léo Ortiz estava no banco, enquanto Danilo Silva apresentou um problema na coxa direita ainda no aquecimento.

(Fonte: GloboEsporte.com)