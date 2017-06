A 19ª Volta Santa Catarina em Mountain Bike marcou uma nova fase para o ciclismo em Concórdia. Depois de muitos anos sem representantes locais, a ACC levou Concórdia ao alto do pódio em todas as etapas e em todas as categorias com atletas concordienses inscritos.



Foram quatro dias seguidos de provas no famoso Circuito Europeu, com belíssimas paisagens nas montanhas da região de Rio dos Cedros. Os oito participantes da Associação Concordiense de Ciclismo foram o grande destaque da competição nos percursos SPORT, dominando amplamente a classificação geral feminina e masculina.



A primeira etapa de 26km no entorno da Represa Alto Palmeiras exigiu muita técnica dos atletas em um percurso cheio de trilhas fechadas e variações bruscas de subidas e descidas. Cristiano Mazzutti foi o vencedor geral da etapa e categoria Master A2, acompanhado de Fabiano Vivan, segundo colocado na mesma categoria. Júlio Gomes Filho venceu na Master A1, que também teve Cristian de Melo na segunda colocação e Richard Colling na quarta. Na categoria Master B1 outra dobradinha concordiense, com Emerson Bays em primeiro e Volmei Pommerenke em segudo. Caroline Ebertz venceu na categoria feminina.



O segundo dia de competições teve um percurso de 28km onde o maior desafio foi uma grande subida na primeira metade da prova. Júlio Gomes Filho foi o vencedor geral e também na categoria Master A1 que teve o pódio totalmente dominado por atletas ACC, com Richard Colling em segundo e Cristian de Mello em terceiro. As dobradinhas nas categoria Master A2 e Master B2 se repetiram: Cristiano Mazzutti e Fabiano Vivan, Emerson Bays e Volmei Pommerenke. Caroline Ebertz manteve a liderança na categoria feminina.



A terceira e mais longa etapa, com 48km, foi onde o cansaço começou a bater e mesmo assim os atletas da ACC mantiveram os excelentes resultados. Júlio Gomes Filho venceu a etapa assim como sua categoria Master A1, que também contou com Richard Colling na terceira colocação e Cristian de Melo na quinta. Cristiano Mazzutti venceu a Master A2 em nova dobradinha com Fabiano Vivan, segundo colocado. Volmei Pommerenke venceu a etapa seguido de Emerson Bays em segundo. Caroline Ebertz venceu a terceira etapa seguida com uma vantagem ainda maior para a segunda colocada.



Finalmente a quarta etapa e os últimos 42km da competição consolidaram o domínio dos atletas concordienses nas categorias SPORT. Júlio Gomes Filho venceu mais uma vez no geral e na categoria Master A1, Richard Colling conquistou o terceiro lugar e Cristian de Melo ficou na sétima colocação.



As dobradinhas da equipe seguiram com Cristiano Mazzutti em primeiro e Fabiano Vivan em segundo na Master A2, Volmei Pommerenke e Emerson Bays na Master B1. Caroline Ebertz cravou sua quarta vitória consecutiva, conquistando o primeiro lugar na categoria feminina de maneira invicta.

Mesmo sem classificação oficial por somatória das etapas nas categorias SPORT, considerando os tempos obtidos pelos concordienses, nada menos do que sete atletas entraram no Top 10 entre todas as categorias, inclusive o campeão geral.