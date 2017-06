A Chapecoense se reapresentou já na manhã desta segunda-feira, após a derrota para o Botafogo, por 2 a 0. Os titulares fizeram regenerativo, enquanto os reservas foram a campo para trabalho em espaço reduzido.

Rossi, desfalque da Chapecoense no domingo, não participou do treino. O atacante sentiu um desconforto muscular na coxa direita e passou por tratamento no departamento médico. O jogador é dúvida para a partida contra o Flamengo, quinta-feira.

Antes do treinamento, Mancini conversou demoradamente com Luiz Antonio. Um dos jogadores de criação do time, o volante também parece entender bem a filosofia do treinador. Elogiado com frequência pelo comandante, é um dos titulares incontestáveis da equipe.

Após o papo, técnico foi para o campo comandar os trabalhos, enquanto o volante voltou para a academia do CT da Água Amarela.

A Chapecoense volta aos treinos na próxima terça e viaja na quarta-feira para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Flamengo no dia seguinte. O Verdão ocupa a quinta posição na tabela de classificação com 13 pontos.

(Fonte: Eduardo Florão/GloboEsporte)