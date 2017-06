Apenas danos matérias em uma saída de pista seguido de capotamento, foi registrado no inicio da tarde desta segunda-feira, dia 19, no Distrito de Planalto em Concórdia.

O acidente ocorreu na SC 355, no KM 163, no início do perímetro urbano de Planalto. A Policia Militar Rodoviário foi acionada para realizar os levantamentos do acidente.