Os investimentos foram do município e do governo federal

Três veículos Ford KA, um Hyndai HB20 e um Ford Focus foram adquiridos. Desses, dois são destinados ao setor de Saúde, dois para a Educação e um para o setor Administrativo. O setor de Obras conta com uma nova retroescavadeira e a Agricultura, com três distribuidores de adubo orgânico.

Os veículos foram adquiridos com recursos do município, que investiu R$ 195,8 mil, e com recursos do Ministério da Saúde, que auxiliou com R$83,4 mil. Com a nova aquisição, o atual veículo da administração foi repassado ao setor de Saúde para viagens longas. Com o remanejamento, um dos veículos que estava em na Saúde, foi transferido para o DMER e outros dois serão colocados à venda.

A secretaria de Educação receberá o Ford KA e o HB20. Os dois veículos que estavam em uso na Educação foram remanejados, um para a Administração e outro para a Agricultura. O prefeito Volnei Schmidt, explica que a aquisição vai diminuir gastos com consertos de alguns veículos que já apresentavam problemas e melhorar o atendimento a população.

Já na compra da retroescavadeira o valor investido pela Prefeitura foi de R$192 mil. Os três distribuidores de adubo seco serão encaminhados para as Associações de Agricultores que não receberam o equipamento no início do ano. Os recursos para aquisição dos equipamentos são do Ministério da Agricultura e o montante investido é de R$ 43,4 mil. Para o prefeito, é importante oferecer suporte aos setores. “Nosso intuito é oferecer atendimento e melhorar na medida do possível o atendimento e oferecer condições aos gestores de cada setor”, conclui.