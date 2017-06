O torcedor gremista passará por uma espécie de "déjà vu" com desfecho pra lá de positivo ao ver o Grêmio pisar o gramado do Mineirão, nesta segunda-feira, para encarar o Cruzeiro, às 20h, no jogo que encerra a 8ª rodada do Brasileirão. O Tricolor reencontra ao palco que abrigou duas de suas grandes atuações na conquista do penta da Copa do Brasil de 2016, na semi e na final, contra os rivais Raposa e Atlético-MG. E obstinado a fazer história. A equipe titular de Renato Portaluppi busca "la décima" vitória consecutiva na temporada para assumir a liderança e inflamar ainda mais o Campeonato Brasileiro.

Entre tantas vitórias, há a derrota por 4 a 3 para o Sport, na Ilha do Retiro, pela 3ª rodada do Brasileirão, com time reserva. Mas o último tropeço da formação titular ocorreu há mais de um mês, em 3 de maio, contra o Deportes Iquique, no Chile, pela Libertadores. Na ocasião, o Tricolor saiu na frente, com Lucas Barrios, mas cedeu a virada ao rival chileno fora de casa, ainda pela fase de grupos da competição continental.

Precedido por um contexto que envolvia uma eliminação recente no Gauchão, na semifinal, para o Novo Hamburgo, o revés foi sucedido por uma sequência de 10 dias livres apenas para treinamentos. Tempo utilizado pelo treiandor justamente para fazer ajustes e descansar atletas mais desgastados.

A partir do "período sabático", pilares do time passaram a fazer ainda mais diferença. Casos de Pedro Geromel e Kannemann, sinônimos de segurança defensiva, e de Luan e Barrios, a dupla "Lulu" de artilheiros da equipe. Há ainda a ascensão do garoto Arthur, do volante Michel e até do lateral-esquerdo Bruno Cortez.

O resultado foi uma equipe que encaixou de tal forma que apresentou o futebol tido como o melhor do país por especialistas como Caio Ribeiro. E que não perde o padrão mesmo com atuações menos vistosas e com desfalques de peso. Casos de Maicon, Edílson e Miller Bolaños, já recuperados, e os mais recentes Barrios e Léo Moura.

A sequência positiva inicia com o triunfo por 2 a 0 sobre o Botafogo, na Arena, na estreia pelo Brasileirão. Desde então, a equipe soma nove vitórias com 24 gols anotados e apenas quatro, sofridos, além de uma série de números e estatísticas que a fazem seguir no topo da tabela do Brasileirão, na cola do líder Corinthians.

O Tricolor é dono do melhor ataque do Brasileirão, com 75% de aproveitamento como visitante e uma arrancada histórica, com 85% de aproveitamento no total – inferior apenas à do Timão, claro. A campanha permite alguns amuletos, como Pedro Geromel. Presente em cinco dos sete jogos, o zagueiro não viu sua defesa ser vazada nenhuma vez até aqui.

A equipe do Grêmio tem uma dúvida para o confronto. Em nenhum momento, Renato Portaluppi montou uma possível equipe para encarar o Cruzeiro. A tendência é de que a equipe seja mantida com quatro volantes – Michel, Maicon, Arthur e Ramiro. No entanto, também é possível de que ele saque um desses atletas para a entrada de Everton.

