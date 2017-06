O Hospital Dra. Izolde Dalmora de Lindóia do Sul está fazendo novos investimentos. A partir desta quarta-feira, dia 21, a unidade passará a contar com aparelho de Raio X Digital, o qual vai disponibilizar diagnóstico instantâneo, agilizando ainda mais atendimento para quem precisar desse exame. O hospital também será ampliado e terá clínica geriatra para atender idosos da macrorregião.

Segundo o diretor da instituição de saúde, Joércio Dalmora, o investimento no Raio X é de R$ 100 mil, com recursos próprios, porque não é uma entidade filantrópica e, assim, não recebe verbas governamentais. “Os recursos provêm de uma parceria com a Sicoob Crediauc”, explica Dalmora.

Para o mês de julho está previsto o início das obras de uma nova ala que será construída no hospital. O pavimento inferior comportará espaço de lazer e eventos. Já o piso superior será destinado para internações, com foco para a geriatria. Segundo Dalmora, um dos médicos do corpo clínico está se especializando na área e mais dois médicos vão atuar também na geriatria. “O Hospital Lindóia é o único de pequeno porte da região em disponibilizar o serviço de Raio X Digital. A nova ala também faz parte dos projetos de ampliação no atendimento, que será para toda a região”, finaliza Dalmora.

Saiba mais:

O Hospital de Lindóia do Sul possui uma Unidade de Cuidados Prolongados (UCP) e foi o primeiro de Santa Cataria e um dos primeiros no Sul do país a ser contemplado com esse benefício. Dos 50 leitos do hospital 15 são destinados a UCP, onde ficam pacientes que precisam de longa permanecia de internação. O hospital possui 54 colaboradores em diversas áreas que atendem os pacientes.

Fonte: Olíria Weber Locatelli