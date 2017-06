A substituição do asfalto com problemas na Rua Tancredo Neves deverá iniciar nesta semana. A previsão é que a retirada da parte que apresentou buracos e ondulações ocorresse nesta segunda-feira, mas não será possível por causa das condições do tempo.

O secretário de Urbanismo e Obras, Wagner Simioni, comenta que esse trabalho de substituição do asfalto será rápido e o serviço deve durar em torno de dois ou três dias. “Demorou até agora porque um material específico, uma grelha que vai embaixo o asfalto, demorou para chegar”, comenta.

O secretário ainda diz que está preocupado com a questão do prazo para a entrega da obra. “Não é só a questão do asfalto, ainda faltam alguns passeios que devem ser executados nessa região”, ressalta Simioni. Segundo ele, todos os serviços devem ser encerrados até o fim deste mês, o mais tardar até metade de julho. “Depois disso vamos fazer algumas modificações que já estávamos pleiteando”.