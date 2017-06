Até a próxima quinta-feira, 22, Edilson Massocco será o prefeito em exercício de Concórdia. Ele recebeu o cargo na tarde do último sábado, 17, antes da viagem do prefeito Rogério Pacheco a Brasília. Na capital federal, Pacheco cumprirá agenda em diversos ministérios, além de fazer contatos e apresentar pleitos no Congresso Nacional, que compreende o Senado e Câmara Federal. A retransmissão de cargo está marcada para a quinta-feira, às 8h, no gabinete do prefeito. Até lá, Massocco estará à frente do município, dando continuidade aos principais trabalhos e atendendo as demandas de Concórdia.



Pacheco, que optou em não participar da Marcha dos Prefeitos a Brasília, no último mês, leva agora à capital federal diversos pleitos do município. Ele estará no Ministério da Saúde, Educação, das Cidades, Integração Nacional, Turismo e Agricultura. Também irá buscar a liberação de recursos, por meio de emendas parlamentares. Os principais assuntos em pauta durante a permanência em Brasília são: Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), Defesa Civil, ações para contenção de cheias, asfaltamentos urbanos e rurais, dentre outros.



O prefeito de Concórdia também prestará apoio ao movimento em torno da aprovação (pelo Senado) do Projeto de Lei Complementar 315/2009, que trata da ampliação do repasse de valores referentes a recursos hídricos. Com a redução recente de aproximadamente 30% do valor, Concórdia deixará de receber em torno de R$ 2 milhões ao ano. Caso o projeto seja aprovado, o repasse aumentaria em 44%. Com isso, além de recuperar os 30% de queda, o município receberia mais 14% do valor, que é repassado pelo governo federal.

Fonte: Édila Souza - ASCOM Prefeitura