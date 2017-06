A condutora de um Fiat Uno com placas de Concórdia bateu em um poste no início da madrugada desta segunda-feira, dia 19, na entrada do Bairro Petrópolis em Concórdia. O acidente aconteceu à meia noite. Além da motorista, havia outra mulher de carona. As duas foram atendidas pelos Bombeiros Voluntários no local e conduzidas ao Hospital São Francisco com ferimentos leves. A Polícia Militar isolou a área, pois com a colisão no poste, um fio de energia ficou sobre a pista. A Celesc também foi acionada para fazer o reparo.