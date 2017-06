A manhã deste domingo foi de treinamento intenso para o grupo do Grêmio na Gávea, CT de treinamentos do Flamengo, no Rio. Renato Portaluppi encerrou a preparação em solo carioca, com trabalhos de posse de bola e finalizações.

Em nenhum momento, o treinador montou uma possível equipe para encarar o Cruzeiro, nesta segunda, pelo Brasileirão. Assim, a tendência é de que a equipe seja mantida com quatro volantes – Michel, Maicon, Arthur e Ramiro. No entanto, também é possível de que ele saque um desses atletas para a entrada de Everton.

– O Renato não falou quem joga, não. Mas quem ele colocar, dará conta do recado – resumiu Bruno Cortez, após a atividade.

O trabalho foi voltado para quesitos técnicos. Após o aquecimento, treinamento de posse de bola, seguido de um rachão. O ainda grupo exercitou cruzamentos conclusões a gol. No final, Renato foi tietado e tirou fotos com dois funcionários do Flamengo.

Após a atividade, o Tricolor gaúcho voltou ao hotel para fazer a refeição. Durante a tarde, viaja para Belo Horizonte.

O Grêmio enfrenta o Cruzeiro na segunda-feira, às 20h, pela oitava rodada do Brasileirão. Segundo colocado com 18 pontos, alcançará a ponta isolada na tabela caso supere o adversário.

(Fonte: Fernando Becker/GloboEsporte.com)