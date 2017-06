Uma nova maldição parece rondar o Beira-Rio. Após chegar à decisão do Gauchão sem um goleiro sequer em condições plenas de atuar devido aos problemas de Danilo Fernandes, Marcelo Lomba e Keiller, o Inter tem apenas dois zagueiros inteiros para enfrentar o Paraná na próxima terça-feira, pela nona rodada da Série B. Tanto que a direção vasculha o mercado para amenizar o problema.

A tarde de sábado foi complicada para Guto Ferreira. Apesar de celebrar o empate em 0 a 0 com o Santa Cruz no Arruda, o técnico perdeu dois defensores. Danilo Silva apresentou um desconforto na coxa direita ainda durante o aquecimento. No intervalo, Ernando não suportou o mesmo problema e precisou dar lugar a Léo Ortiz.

Para completar, Guto já estava sem Víctor Cuesta. O gringo sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e tem um prazo estimado de mais duas semanas até voltar a ficar como alternativa do grupo.

Tal situação faz a direção se mexer. O departamento de futebol sabe que precisa dar novas opções ao técnico, após emprestar Paulão (Vasco), Eduardo (Atlético-GO) e rescindir o contrato de Neris (que fechou com o Sport). Rodrigo Moledo chegou a estar acertado, mas o Panathinaikos voltou atrás e a situação emperrou.

– Sabemos das nossas carências. Até pelo número, precisamos fazer o movimento. O Moledo vocês sabem. Fechamos, mas não deu certo. Há algumas oportunidades, mas não há recursos para fazer um grande investimento. Pesquisamos porque não podemos errar – alega o vice de futebol Roberto Melo.

A dificuldade custou a preservação de Léo Ortiz, que precisou entrar no segundo tempo após a lesão de Ernando. O zagueiro tinha sido quem mais atuara no mês. Antes do embate com os pernambucanos, participou de sete partidas das últimas oito, com 665 minutos em campo.

Ao seu lado, esteve Klaus. O defensor só havia participado de cinco dos 35 compromissos anteriores. O último, há mais de quatro meses, quando esteve na vitória por 2 a 0 sobre o Princesa do Solimões, pela Copa do Brasil, ainda sob a batuta de Antônio Carlos Zago, quando apresentou uma lesão muscular na coxa direita.

As parcas opções, aliás, desarquivaram Ernando. O defensor estava sem atuar desde o dia 7 de maio, justamente no empate em 1 a 1 com o Novo Hamburgo pela final do estadual, quando marcou um gol contra e acabou substituído no intervalo. Culpado por parte da torcida como um dos responsáveis pelo rebaixamento, chegou a sair dos planos, mas só permaneceu no Beira-Rio porque não apareceram interessados em bancar a totalidade de seus vencimentos.

Sem novidades para terça, a tendência é que Guto mantenha Ortiz e Klaus diante do Paraná. A partida, válida pela nona rodada da Série B, será disputada às 21h30, no Beira-Rio.

(Fonte: GloboEsporte.com)