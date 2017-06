O time goleou o Avaí/Floripa no último sábado

AEP Termas de Piratuba se mantém invicta no Catarinense Sub-20 de Futsal

A equipe piratubense segue embalada no Campeonato Catarinense Sub-20 de Futsal. No último sábado o time comandado por Serginho Schiochet goleou o Avaí, por 05 a 01. A partida aconteceu em Piratuba, no Ginásio da Escola Professora Amélia Poletto Hepp.

Piratuba iniciou na competição em casa, batendo o Joinville por 02 a 01. Depois a equipe jogou em Concórdia onde venceu a ACF por 04 a 01, de virada. No sábado o time somou mais três pontos diante da torcida, fazendo 05 a 01 no Avaí/Floripa. Os gols foram marcados por Luiz e Ademir, que fizeram dois cada, e por Lucas, que fez um.

A AEP soma nove pontos e lidera a tabela de classificação. Agora o time se prepara para mais dois confrontos. No dia 08, em Luiz Alves, contra a AECLA, e no dia 09, em Tubarão, contra a ADFT Tubarão.

Sub- 18 em quadra:

Antes dos próximos compromissos do Sub – 20, o time Sub-18 da AEP tem confronto. Piratuba joga na próxima sexta-feira em Curitibanos contra a equipe da casa, pela Liga Catarinense de Futsal.