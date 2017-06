Depois de cinco derrotas e um empate, o Concórdia conquistou a primeira vitória na Liga Nacional de Futsal. Jogando em casa, na noite de sábado, o time do técnico Morruga bateu o Copagril de Marechal Cândido Rondon, por 4 a 2. Agora a equipe concordiese soma quatro pontos e ainda ocupa última posição, mas encostou no Tubarão, 16º colocado.

A partida foi muito disputada com o primeiro tempo de placar igual. Concórdia saiu na frente com um gol de Douglinhas logo no início de partida, aos 2:36. Aos 4:56 Biel empatou a partida. O time da casa conseguiu a vantagem mais uma vez aos 06:20, com o gol de Pesk. Dois minutos depois, Pedala igualou o placar novamente e a primeira etapa terminou com o 02 a 02.

No segundo tempo, a ACF adiantou a marcação e foi pra cima do adversário. Aos 13:40, após troca de passes rápida, Douglinhas recebeu e bateu de primeira, próximo a linha pontilhada, deixando Concórdia à frente mais uma vez. Quando faltavam cinco minutos de partida, o técnico Paulinho Sananduva colocou o goleiro linha e pressionou o time da casa, mas o Concórdia segurou. Aos 18:42, o goleiro João Neto defendeu o chute de Eduardo Jaba e foi rápido, rolou e bateu para o gol, ampliando a vantagem da ACF.

Com o placar de 04 a 02, o Marechal ainda teve a oportunidade de diminuir com um pênalti, quando faltavam apenas 40 segundos de jogo. Mas João Neto defendeu e garantiu a vantagem.

No jogo de sábado o técnico Morruga contou com a volta do ala Dé, que estava machucado e de Júlio, que cumpria suspensão. Agora o Concórdia vai até Minas, onde enfrenta o Minas TC, na quinta-feira.