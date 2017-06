Além dos desfalques de Victor Cuesta, Fabinho, D'Alessandro e William Pottker, Guto Ferreira deixou no ar que pode fazer ainda outras alterações para remontar o Inter que enfrenta o Santa Cruz às 16h30 deste sábado, no Arruda, pela oitava rodada da Série B. O treinador garante que não há um "pensamento fixo" de time e pretende surpreender os pernambucanos para voltar ao G-4. Para isso, prepara uma mudança ainda maior na escalação, com Junio na lateral, Edenílson de volta ao meio e Eduardo Sasha no ataque. Até mesmo Ernando tem chance de figurar na zaga.

Conforme apurou o GloboEsporte.com, no último treino tático antes do duelo no Recife, com portões fechados, Guto Ferreira trabalhou com: Danilo Fernandes; Junio, Danilo Silva, Ernando e Carlinhos; Rodrigo Dourado, Edenílson, Uendel, Eduardo Sasha e Marcelo Cirino; Nico López. Durante a semana, o recém-contratado Alex Santana também foi testado e deve estrear, ainda que entre no decorrer da partida.

Recuperado da cirurgia no tornozelo direito, Sasha teve duas oportunidades até o momento, ambas no decorrer dos jogos. É possível que apareça na vaga de Carlos, ao lado de Marcelo Cirino e Nico López, este último substituto de William Pottker. Apesar de contestado por parte da torcida em razão do rebaixamento, o camisa 9 colorado terminou a temporada passada como goleador do time, com 15 tentos.

Guto também deve optar pelo retorno de Edenílson ao meio-campo, onde melhor rendeu no Inter. Para isso, o jovem Junio retoma o posto na lateral direita após dois jogos. No outro lado, Carlinhos reassume na defesa, enquanto Uendel volta a atuar mais avançado para explorar a dobradinha dos tempos de Antônio Carlos Zago com o parceiro. Já Léo Ortiz, alvo de críticas e também o jogador com mais minutos jogados nas últimas partidas (veja abaixo), pode ceder lugar ao "esquecido" Ernando, outra vítima do rebaixamento.

Em entrevista coletiva na sexta-feira, o técnico Guto Ferreira já havia deixado claro que pretende "surpreender" o Santa Cruz em um Arruda que deve ter 30 mil pessoas.

(Fonte: Eduardo Deconto/GloboEsporte.com)