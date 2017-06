Mesmo com o terceiro melhor ataque da competição (13 gols feitos), Mancini aproveitou o treinamento desta sexta-feira para afinar ainda mais a pontaria do sistema ofensivo. O treinador também precisa escolher o substituto de Rossi, que está fora do jogo contra o Botafogo por ter recebido o terceiro cartão amarelo contra o Vasco.

Antes do trabalho específico com os atacantes, Mancini treinou a transição da defesa para o ataque com todo o grupo. Depois, chamou Wellington Paulista, Túlio de Melo, Osman, Arthur e Perotti para treino de finalizações. Os atletas realizaram chutes de perto do gol, na saída dos goleiros e também em bolas alçadas na área.

- Tem que tentar aperfeiçoar ao máximo a pontaria. A Chape é um do times que mais finaliza a gol e por isso exigimos muito dos goleiros adversários e para isso temos que fazer (treinos) específicos. A sequência de jogo faz com que o atacante fique sem fazer o que mais gosta, que é finalizar bastante, achar a batida na bola, felizmente nesta semana tivemos dois jogos em casa e fizemos um trabalho para eles - disse o técnico Vagner Mancini após o treino.

O provável substituto de Rossi é Osman, que entrou no decorrer de todos os jogos da Chapecoense no Brasileirão. As opções com Niltinho ou Túlio de Melo - com Wellington Paulista pela ponta - não estão descartadas por Mancini. Por outro lado, Reinaldo está confirmado para a partida. O lateral deixou o campo mais cedo na última rodada, foi poupado do treino nesta sexta, mas está a disposição da comissão técnica.

A provável Chapecoense é: Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Victor Ramos e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antonio e Seijas; Osman, Arthur e Wellington Paulista.

O jogo entre Chapecoense e Botafogo acontece no próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Condá. Com 13 pontos, o Verdão está na quarta colocação na tabela de classificação.

