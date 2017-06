Sem poder contar com Lucas Barrios, lesionado, Renato Gaúcho encontrou numa formação com quatro volantes de origem a solução para armar seu Grêmio nas vitórias sobre Bahia e Fluminense, pelo Brasileirão. O Tricolor até não apresentou o futebol vistoso das atuações anteriores nas duas partidas, mas foi cirúrgico para seguir na cola, a um ponto, do líder Corinthians. E não é exagero dizer que os resultados positivos passaram pelo quarteto Michel, Arthur, Maicon e Ramiro no meio-campo.

Os números estão aí para provar. Passadas sete rodadas do Nacional, o Grêmio lidera duas estatísticas que são chave na região central do campo. O Tricolor é a equipe que menos erra passes e que mais rouba bolas entre os 20 clubes que disputam o Campeonato Brasileiro, de acordo com as estatísticas do GloboEsporte.com.

Os comandados de Renato Gaúcho erraram 192 passes nas sete partidas, com média de 27,43 por jogo. O segundo time mais efetivo no quesito é o Fluminense, com 207 erros e média de 29,57. Nas roubadas de bola, o páreo é mais acirrado com o segundo colocado. Os gremistas já desarmaram os adversários para recuperar a posse 116 vezes, com média de 16,57 por duelo. O Botafogo figura logo atrás, com 111 roubadas e média de 15,86.

Entre tanta precisão, o volante Arthur desponta como destaque tanto na precisão dos passes quanto na obstinação para desarmar os adversários. Não à toa, é visto como peça-chave para dar equilíbrio à equipe que apresenta o futebol tido por muitos como o melhor do país.

O garoto é o terceiro atleta que mais roubou bolas no Brasileirão, com 20 em seis jogos. A média por partida no quesito (3,33) é melhor que a do líder, Jucilei, que tem 23, mas em sete duelos. De quebra, ainda é o vice-líder no número de passes certos: são 369, contra 370 de Guilherme Arana, de acordo com o portal de estatísticas Footstats.

Por falar em passes certos, a efetividade do quarteto de volantes impressiona. Na última quinta-feira, contra o Fluminense, Arthur acertou 95% dos passes tentados no Maracanã, seguido de Ramiro e Maicon, com 93% de acerto, e de Michel, com 90%, também segundo o site Footstats.

O desempenho positivo é fruto de trabalho e ajustes no dia a dia de treinamentos, que começaram a aflorar e ter resultados dentro de campo depois da pausa de cerca de 10 dias pela eliminação na semifinal do Gauchão. A boa fase, porém, não faz o técnico Renato Gaúcho se acomodar. O próprio treinador afirmou, após o triunfo em solo carioca, que precisa fazer correções na equipe, em especial na formação com quatro volantes, bem mais recente.

O Tricolor passou a atuar dessa forma a partir da última segunda-feira, na vitória sobre o Bahia. Os ajustes, porém, são mantidas em sigilo pelo comandante, que irá discuti-los apenas com seus atletas. Uma questão que pode apresentar mudanças é o posicionamento de Maicon, que atuou mais adiantado, como meia, diante do Fluminense.

Vice-líder do Brasileirão com 18 pontos – um a menos que o líder Corinthians –, o Grêmio treina nas manhãs deste sábado e no domingo. Na segunda-feira, o Tricolor encara o Cruzeiro, às 20h, no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, para buscar a 10ª vitória seguida com o time titular.

