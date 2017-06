Uma colisão envolvendo duas carretas com placas de Erechim - RS e um veículo de passeio com placas de Vargem Bonita, ocorreu por volta das 02h40 da madrugada deste, sábado dia 17, na altura do KM 61 da BR 153 em Irani.

Segundo informações o veículo de passeio acabou colidindo violentamente contra as caretas, com a força do impacto o rodado dianteiro do veiculo foi arrancado. O condutor de iniciais M.L.S de 41 anos, saiu ileso, após avaliação da guarnição do Bombeiros voluntários de Irani, o mesmo não quis ser conduzido para avaliação.

Polícia Rodoviária Federal de Concórdia atendeu a ocorrência para realizar os levantamentos do acidente.