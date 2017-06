Uma colisão frontal envolvendo dois veículos ocorreu no início da noite desta sexta-feira, dia 16, na BR 153 quilômetro 88, em Concórdia.

Um Fiat Punto com placas de Concórdia, colidiu frontalmente em um Logan com placas de Peritiba.

Segundo informações colhidas no local do acidente o veículo Punto fazia sentido Concórdia Irani, o outro veículo o sentido contrário.

O condutor do Logan de Peritiba, Arlindo Erno Ross, 60 anos, sofreu ferimentos graves com suspeita de hemorragia interna, traumatismo craniano e perfuração de artéria. A esposa do motorista, Anete Cesco, 63 anos, apresentava fratura de costela e punhos.

Motorista do Fiat de Concórdia Fábio Rossi, 32 anos e Ediéli Alves de Lima, 29 anos, sofreram ferimentos leves.

Bombeiros de Concórdia e Irani atenderam a ocorrência. Polícia Rodoviária Federal de posto BR 153 de Cachimbo atendeu a ocorrência para realizar os levantamentos do acidente.