As lesões de Víctor Cuesta e William Pottker ligaram o alerta no Inter. Nada de sobrecarregar jogador que estiver em uma sequência de partidas. Até por isso, Guto Ferreira estuda mudar a equipe do Inter em relação ao time que enfrentou o América-MG na última terça-feira (empate em 1 a 1) no Independência.

O técnico já promoveria três alterações. Pottker apresentou uma lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Fabinho e D'Alessandro levaram o terceiro cartão amarelo. Ocorre que o problema de Pottker aumentou a preocupação de Guto.

O atacante havia realizado quatro partidas sem ser substituído em momento algum. Guto, ciente da situação, cogitou preservá-lo contra o Coelho. Pottker, no entanto, disse que gostaria de atuar. Acabou substituído aos sete minutos da última terça por Nico López. O problema lembrou a situação de Cuesta, que apresentou a mesma lesão. Tal situação faz o treinador promover um estudo para evitar novos percalços.

- Temos que trabalhar uma série de situações. Não são só esses desfalques. Com uma sequência de jogos, um em cima do outro, você precisa avaliar como cada um está, quantas partidas está jogando para não ocorrer o que houve com Cuesta e depois com o Pottker. São jogadores que, os perdendo por uma partida, é melhor do que perdê-los por um mês. São cuidados que preciso ter neste primeiro momento.

Até por isso, o mistério é total. Guto realizou um exercício com os portões fechados na última quinta, quando a delegação ainda estava em Belo Horizonte. Nesta sexta, já em Recife, a atitude foi repetida. O técnico só revelará a escalação 45 minutos antes do embate com o Santa Cruz.

- Tudo joga a favor. Temos esta condição (preservação assim como ocorreu na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense) ou mexer o mínimo possível. Dependerá do que colocaremos em campo. Será uma estratégia que guardarei para amanhã. Quem assistir, verá o que faremos - ponderou.

Repleto de mistério, o Inter entra em campo neste sábado com o Santa Cruz. A partida, válida pela oitava rodada da Série B, está prevista para ocorrer às 16h30 no Arruda. Atualmente, as duas equipes somam 12 pontos, mas os pernambucanos estão em quarto em razão do número de vitórias (4 a 3).

(Fonte: GloboEsporte.com)