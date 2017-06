O atacante Ricardo Bueno mal chegou ao Santa Cruz e já pode estar de malas prontas para deixar o Arruda. Titular do time tricolor nas últimas quatro rodadas da Série B do Campeonato Brasileiro e com dois gols marcados, o camisa 99 recebeu propostas do Goiás e da Chapecoense e já existem negociações em andamento entre as partes para uma mudança de clube.

Procurado pela reportagem do GloboEsporte.com, o empresário do jogador, Marcelo Robalinho, não entrou em muitos detalhes sobre as negociações, mas confirmou as propostas e as conversas.

- Existem sim as propostas do Goiás e também da Chapecoense.

Ricardo Bueno tem contrato com o Santa Cruz até o final do ano e uma negociação com um dos dois clubes também não é vista de forma ruim pela diretoria do Tricolor, já que existe uma multa prevista em contrato e, nesse caso, o clube conseguiria fazer dinheiro.

A reportagem do GloboEsporte.com tentou entrar em contato com a diretoria do Santa Cruz, mas as ligações não foram atendidas.

Ricardo Bueno foi contratado pelo Santa Cruz há um mês e realizou seis jogos. Antes do Tricolor, ele defendeu o São Bento no Campeonato Paulista. Apesar de uma transferência configurar o seu terceiro time na temporada, ele não seria impedido de jogar, pois só atuou em competição nacional pelo Tricolor. O regulamento da CBF proíbe que um jogador atue em três competições nacionais por clubes diferentes.

(Fonte: Lucas Liausu/GloboEsporte.com).