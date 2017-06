Números do Grêmio sustentam a tese de "melhor futebol do Brasil"

A vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense na noite de quinta-feira, no Maracanã, manteve o Grêmio no topo da tabela do Brasileirão. Na cola do líder Corinthians, com 18 pontos, a equipe de Renato Portaluppi é rotulada por muitos, inclusive pelo próprio treinador, como aquela que possui o "melhor futebol do Brasil". A arrancada fulminante na competição faz gaúchos e paulistas desgarrarem dos adversários. E a fase do Tricolor pode ser explicada por uma série de números que impressionam.

O que esperar de Renato após mais uma vitória fora de casa? Elogios rasgados ao time, quem sabe? Claro que o treinador tratou de avaliar bem o rendimento contra o Fluminense. Mas apontou necessidade de corrigir erros dos jogadores em campo e não vê este como o máximo rendimento da equipe.

– Tem muito o que evoluir, nunca chega no máximo. Vi alguns defeitos. É um papo que tenho com o grupo. Corrigimos nos vídeos para a cada partida se apresentar melhor. Temos muito pela frente ainda, sabemos que melhoramos muito em muitos itens, mas temos que continuar trabalhando, acertando na hora do vídeo, para sempre ter mais acertos que erros. É um dos segredos. Humildade e trabalhar. Não é porque vencemos que achamos que está tudo bem. Tivemos algumas falhas, erramos, mas é papo meu com eles – disse Renato.

(Fonte: Eduardo Moura/GloboEsporte.com)