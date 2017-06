Competição será neste mês, em Assunção, no Paraguai.

O concordiense Darlan Romani foi convocado pela Confederação Brasileira de Atletismo para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano, que será de 23 a 25 deste mês em Assunção, no Paraguai. A convocação foi confirmada nesta semana. Ele estará integrando a delegação de 51 pessoas do país que irão disputar a modalidade.

O torneio será preparatório também para Romani disputar o Mundial de Atletismo, em Londres, no mês de agosto.