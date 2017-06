Os moradores que tiveram as residências interditadas nas ruas Horácio Sandi e Victor Sopelsa deverão receber na próxima semana o auxílio moradia de R$ 1 mil.

Esse valor será dividido entre a Prefeitura de Concórdia e os quatro proprietários do terreno, que são os réus citados na Ação Cível Pública movida pelo Ministério Público (MP) de Concórdia. Desta forma, cada parte irá pagar R$ 200,00, o que corresponde a 1/5 do valor total do auxílio.

O dinheiro será depositado em juízo, em uma conta aberta pelo Tribunal de Justiça, que irá organizar o repasse aos moradores. A ação movida pelo Ministério Público contempla 14 famílias, mas 18 tiveram que sair das residências. O MP ingressou com a ação no dia dois de junho e, depois dessa data, mais quatro casas foram interditadas.