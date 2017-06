A 32ª Festa Nacional do Leitão Assado (Fenal) será realizada no dia 30 de julho no Parque de Exposições. As equipes que desejam participar do festival gastronômico poderão fazer as inscrições a partir desta terça-feira, dia 20. Os interessados devem ir até a Secretaria de Agricultura com documentos e uma cópia do número de conta em banco.

O secretário de Agricultura Mauro Martini explica que algumas regras da inscrição mudaram. “Estamos seguindo a Lei vigente e por isso o sistema de inscrição é feito através de um credenciamento público. Os representantes das equipes precisam vir até aqui e devem trazer cópias da identidade e do CPF. O sistema de pagamento dos prêmios também mudou, agora devemos pagar os vencedores através de depósito e por isso vamos precisar cadastrar o número de uma conta para cada equipe”, detalha ele.

As inscrições ficam abertas até o dia 20 de julho, ou até que as 250 vagas sejam preenchidas. “Temos lá no Parque, 128 churrasqueiras, mais 26 fornos fixos, e nós ainda vamos disponibilizar um espaço coberto para mais 96 equipes que quiserem levar as estruturas. Se preenchermos estas vagas antes do dia 20, encerramos as inscrições”, explica Martini. “Acredito que a procura será grande, é um evento tradicional e neste ano aumentamos o valor da premiação. Serão mais de R$ 9 mil entre os melhores pratos”, relata o secretário.

Categorias e premiação:

O concurso terá três categorias: leitão em pedaços assado no espeto, leitão À Concórdia (assado inteiro na churrasqueira) e leitão inteiro (assado no forno). Cada categoria terá premiação até o quinto colocado, nos valores de R$ 1 mil para o vencedor, R$ 600,00 para o segundo, R$ 400,00 para o terceiro, R$ 300,00 para o quarto e R$ 200,00 para o quinto lugar. Também haverá a premiação de apresentação e ornamentação, para os três melhores de cada categoria. Neste caso, o prêmio em dinheiro será de R$ 200,00 para cada um.