Em busca de pontos para seguir na competição a ACF utilizou os últimos dias após a partida contra a equipe de Joaçaba na última terça-feira (13) para se preparar para a partida deste sábado (17) pela Liga Nacional de Futsal (LNF), o adversário será a equipe do Copagril de Marechal Cândido Rondon às 19h no Centro de Eventos.

Para a partida o técnico Morruga estará com todos atletas a sua disposição, o ala Dé que passou as últimas semanas em tratamento fisioterapêutico já vem treinando com a equipe e está pronto para auxiliar a equipe em busca da vitória.

O capitão Julio que cumpriu suspensão no último jogo por conta de 3 cartões amarelos retorna a equipe e ajudará a equipe na defesa.

Ingressos antecipados

A direção concordiense disponibilizou 300 ingressos antecipados com valor de R$ 10,00 que estarão a venda até as 16h deste sábado (17) no Posto Baseggio e na Megazam Moda Sport em Concórdia, já na bilheteria do Centro de Eventos os ingressos terão os seguintes valores:

R$ 20,00 - Homens

R$ 10,00 - Mulheres e estudantes