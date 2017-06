A ambulância do SAMU de Concórdia deve estar à disposição em 15 dias. O veículo está na oficina, desde a metade de maio, após se envolver em um acidente no centro de Concórdia, quando se deslocava para um atendimento. Outra viatura, viabilizada pelo deputado estadual, Patrício Destro, também vai integrar a frota dos Bombeiros Voluntários e deve estar em Concórdia em 45 dias.

O comandante dos Bombeiros Voluntários, Juliano Camillo, conta que a do SAMU está na fase final do conserto e a ambulância nova precisa ser equipada. “A previsão para a entrega da viatura do SAMU é de 15 dias, entre a entrega e as vistorias que precisam ser feitas nela. E a que foi viabilizada pelo deputado Patrício, Prefeitura e ADR, demora um pouco mais, pois é preciso instalar os equipamentos. O veículo vem simples, nós temos que fazer a pintura e equipar. Isso já está sendo feito, nesta semana a van estará em Erechim na empresa que monta os acessórios que necessitamos”, explica.

Camilo também relata que uma das ambulâncias USBs (Unidade de Suporte Básico) foi vendida e por isso a chegada da reformada e da nova, são de extrema importância. “Nossa USB mais velha foi vendida para uma cidade do RS e já deveríamos ter entregado, mas o pessoal nos emprestou em função desta baixa que tivemos com o acidente do SAMU. Porém nesta semana temos que liberar o veículo, até porque eles necessitam dela lá e precisam prestar contas”, explica ele.