Aurora anuncia queda de R$ 0,10 no preço do suíno

A Aurora anunciou nesta semana a redução de R$ 0,10 no preço do suíno. Desde a quinta-feira, 15 de junho, o preço pago ao produtor passou de R$ 3,20 para R$ 3,10.

O presidente da Associação Catarinense de Criadores de Suínos (ACCS), Losivânio de Lorenzi, diz que essa medida é lamentável. “O produtor não tem mais lucro na atividade e as agroindústrias continuam incentivando o aumento da produção”, diz o presidente.

Lorenzi ressalta que essa redução no preço do suíno gera uma incerteza no mercado. “O produtor esperava um ano diferente, pelo baixo custo de produção, mas o que as indústrias pagam é ainda mais baixo”. Segundo o levantamento da Embrapa, o custo de produção está em R$ 3,34. “Diante dessa situação, o produtor está com um prejuízo que varia de R$ 20,00 a R$ 30,00 por animal comercializado”.

Relação dos preços pagos pelas agroindústrias

- Cooper Central Aurora: R$ 3,10

- Pamplona: R$ 3,20

- BRF (Sadia/Perdigão): R$ 3,10

- JBS Foods: R$ 3,10