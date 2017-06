Na página Elo de Raças, no Facebook, já estão publicadas algumas fotos dos animais que serão vendidos no leilão de amanhã / Foto: Divulgação

Cinquenta animais com alta capacidade genética estarão à venda

Concórdia promove neste sábado o Leilão Elo de Raças, no Parque de Exposições. Cinquenta animais com alta capacidade genética estarão à venda.

A visitação vai iniciar a partir das 10h e o leilão começa às 13h. O evento é promovido pela fazenda Alto Uruguai, de Haroldo Vendruculo, e Cabanha de VLD, da família de Leandro Magro.

O produtor Haroldo Vendrusculo explica que serão vendidos os reprodutores das raças Hereford, Braford, Simental, Limousin, Brahman e Charolês. Leandro Magro diz que as duas fazendas que estão promovendo o leilão se especializaram na produção de genética. Ele também destaca que os animais que serão vendidos no leilão passam por uma seleção rigorosa. “Estamos muito focados no que a pecuária procura e gera resultado. Não admitimos na nossa seleção animais negativos, que não tragam retorno”, completa.

Os reprodutores poderão ser adquiridos em 24 parcelas e o pagamento à vista terá 5% de desconto. O frete será grátis para o deslocamento de até 250 quilômetros.

Na página Elo de Raças, no Facebook, já estão publicadas algumas fotos dos animais que serão vendidos no leilão deste sábado.