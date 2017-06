O Wolsfburg oficializou nesta quinta-feira a contratação do lateral-direito William, do Inter – algo já ventialdo nos bastidores colorados, mas que só agora, enfim, foi oficializado. Campeão olímpico com o Brasil em 2016, o lateral-direito assina contrato com o clube alemão até 2022. E, aos poucos, os detalhes da negociação mantida em sigilo começam a vir à tona.

Em entrevista concedida às rádios Gaúcha e Bandeirantes nesta quinta-feira, no hotel da delegação do Inter em Belo Horizonte, o vice de futebol Roberto Melo revelou que o assunto é motivo de discussões e reuniões desde o início do ano. Numa negociação que chamou de "longa" e "difícil", o dirigente afirmou ainda que o auxílio de William e de seus representantes foram parte fundamental para que a tratativa tivesse um desfecho "favorável" ao clube. De acordo com o jornal alemão Bild, a transferência custou 5 milhões de euros aos cofres alemães (R$ 18,2 mi).

– (A negociação) Começou em dezembro ainda. Nem tínhamos assumido e tomamos conhecimento do contrato. Deparamos com a situação do William, um jogador valorizado, que jogou a Olimpíada, e com a questão contratual com um tempo curto. Isso viabiliza que outros clubes cheguem com propostas que nem sempre são aceitáveis. O clube alemão fez uma proposta no início do ano. A gente rechaçou, mesmo com o curto tempo de contrato, correndo o risco de ficar sem contrato, e o Inter não ser ressarcido. Foi uma longa negociação em que o próprio atleta e os representantes retrocederam e ajudaram que a situação fosse favorável. A negociação terminou de forma muito favorável. Foi um negócio bom para o clube – disse Melo.

Sem entrar no mérito de valores, Roberto Melo disse que o valor em caixa não será utilizado para contratações. De acordo com o dirigente, o montante serve para quitar débitos pendentes.

– A gente encontrou o clube com atrasos na folha de pagamento, com déficit mensal que o clube procura equalizar. Colocamos em dia em poucos meses, de salário, de direitos de imagem. Hoje, está totalmente em dia. Então esses recursos servem para colocar situações pendentes, regularizar situações, mas o Inter sempre teve condições de fazer investimentos. Tem fontes de renda que propiciam fazer investimentos – explica Melo.

(Fonte: GloboEsporte.com)