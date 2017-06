Jogos acontecem no campo de Linha Salete

Canarinho estará promovendo a primeira fase do campeonato estadual de base fase

Neste sábado (17/06) no campo do Grêmio Linha Salete, o E.C.Canarinho estará promovendo a primeira fase do campeonato estadual de base fase regional, nas categorias sub11 e sub13.



J Ch Cat HORA EQUIPE X EQUIPE

5 B S-13 08:30 EC Canarinho X AEC Esperança - Herval

3 B S-11 09:30 EC Canarinho X AEC Esperança - Herval

4 B S-11 10:30 SERC Guarany X Tabajara FC





6 B S-13 13:30 Tabajara FC X APAF Arabutã

5 B S-11 14:30 AEC Esperança X Herval X SERC Guarany

7 B S-13 15:30 SERC Guarany X EC Canarinho

8 B S-13 16:30 AEC Esperança X Herval X Tabajara FC