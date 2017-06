A Chapecoense recebeu, na noite de quarta-feira (14) a equipe do Vasco para confronto válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após sofrer duas derrotas consecutivas, o Verdão precisava da vitória para se manter entre os primeiros colocados da tabela da classificação e não decepcionou os mais 10 mil torcedores que compareceram à Arena Condá para empurrar a equipe, espantar o frio e esquecer a lembrança do último jogo em domínio alviverde.



Desde o início da partida a Chape mostrou-se superior, pressionando constantemente a equipe cruz-maltina e atuando com muita intensidade nas jogadas propostas - principalmente pelas alas e de bolas aéreas e paradas. Diante de um adversário que priorizou a marcação, a Chape chegou ao seu primeiro gol aos 28 da etapa inicial, quando Seijas cobrou escanteio na medida para Andrei Girotto, bem posicionado na primeira trave, mandar para o fundo da rede. Logo na sequência, Luiz Otavio ficou próximo de marcar o segundo, após novo passe do meia Seijas, mas ao invés de o Verdão ampliar a vantagem, foi o Vasco quem chegou ao gol de empate. Após cobrança de escanteio de Nenê, Jean cabeceou para igualar o marcador e finalizar, assim, o placar do primeiro tempo.



A Chape voltou para a etapa complementar mantendo a intensidade dos 45 minutos iniciais e levou perigo por diversas vezes ao gol de Martín Silva, que praticou boas defesas. Aos 16, no entanto, Arthur Caike se livrou do marcador para acertar uma bomba no ângulo do defensor adversário, que só observou o golaço que colocou o Verdão novamente a frente no resultado. Com a vitória parcial, a Chape recuou a marcação, diminuindo a intensidade dos começos de tempo e passou a cadenciar a partida, o que garantiu o placar favorável e mais três pontos para a equipe alviverde, que dorme na quarta posição da tabela de classificação.



Ao final da partida, o técnico Vagner Mancini elogiou o domínio da Chape na partida e avaliou o desempenho e o resultado. “A nossa intensidade de jogo tinha que ser mantida durante todo o segundo tempo e na segunda etapa a gente melhorou porque arrumamos o meio-campo. (...) Em termos de concentração, nota 10 para todos os atletas. Hoje, em um jogo importantíssimo, a gente consegue uma vitória também muito importante”, afirmou.





O próximo compromisso da Chapecoense é novamente em casa e contra uma equipe carioca. No próximo domingo, às 16h, a equipe recebe o Botafogo.

Texto: Alessandra Seidel Foto: Sirli Freitas