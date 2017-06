As nove partidas acontecem no sábado dia 17

Rodada do final de semana do Interiorano

Rodada do Campeonato Interiorano de Futebol de Campo das Séries B e C, Taça Rádio Aliança.

As partidas iniciam às 15h. As nove partidas acontecem no sábado dia 17.

Pela Série B

Kennedy x Engenho Velho

Santa Terezinha x São José

Guarani x Pinheiro Preto

Alto Boa Esperança x São Luiz

Pela Série C

Alto Suruvi x São Luiz

Fragosos x Vila Jacob Biezus

24 de Fevereiro x Santa Terezinha B

Três de Outubro B x Tiradentes

Saracura x Sede Brum B