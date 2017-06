A Justiça da Comarca de Concórdia, por meio do juiz João Bastos Nazareno dos Anjos, recebeu na quarta-feira, dia 14, a ação de Improbidade Administrativo envolvendo o comandante do 20º Grupo da Cia do 2º BPMR de Concórdia Ademir Pereira, que passa a ser réu na Ação Civil Pública.

O policial está afastado das atividades a pedido do Ministério Público em liminar deferida pela Justiça.

Na denúncia feita pela promotoria pública consta que o policial teria obtido vantagem indevida, de acordo com a ação.

O Policial Rodoviário teria utilizado um veículo descaracterizado pertencente à corporação para atividades particulares, também utilizado um funcionário público do Deinfra para serviços particulares em sua residência, durante o seu horário de expediente.

Conforme o juiz de direito João Bastos Nazareno dos Anjos, neste momento não há possibilidade de afastar o prosseguimento desta a ação, e afirmar que não foram praticados os atos de improbidade.

Agora o réu terá um prazo para apresentar sua contestação no que diz respeito às acusações e o andamento do processo até a sentença final.



Fonte:TJSC