Fato ocorreu no início da madrugada

Um incêndio destruiu uma residência de 60m², em Lajeado dos Pintos, interior de Concórdia, no inicio da madrugada desta quinta-feira, dia 15.



Ao chegar ao local, Bombeiros Voluntários foi constatado que a casa já estava toda tomada pelas chamadas. Foi possível apenas realizar o rescaldo.

Conforme informações a residência era habitada, mas o morador não estava no local no momento do incêndio.



A residência está localizada em Lajeado dos Pintos, sentido Caixa D`água. As causas do sinistro serão investigadas.