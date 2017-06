Com o tempo bom, máquinas agilizam os serviços

Prefeitura de Irani intensifica trabalhos de recuperação de estradas do interior

Com a chuva intensa que caiu na região na semana passada, estradas do interior foram bastante danificadas. Para amenizar os estragos e recuperar os pontos prejudicados, a Secretaria de Obras de Irani intensificou o trabalho de abertura de valas, limpeza de sarjetas e barrancos, além do cascalhamento.

Estradas das comunidades de Linha Caroveira, Linha Aparecida e Linha Pigosso já receberam os reparos. A Prefeitura vai seguir com o trabalho e para agilizar a recuperação, parte do serviço será terceirizado.