Vítima de tentativa de homicídio ocorrido na madrugada do último domingo, dia 11, onde J.C., de 28 anos, foi alvejada com quatros tiros, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do hospital São Francisco, com situação estável.

O serviço de comunicação da unidade hospitalar informa que, há previsão de alta da UTI esta próxima quarta-feira, dia 14, indo para um quarto normal.