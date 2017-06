Umas das principais atrações do Festival de Inverno de Itá é a pista de gelo. A estrutura já está instalada na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf e vai funcionar até o dia 30 de julho.

A patinação é realizada nas terças, quartas e quintas-feiras, das 15h às 20h e o valor do ingresso é de R$ 20,00 para 30 minutos. Já nas sextas, a pista fica aberta das 15h às 22h e o valor dos 30 minutos é de R$ 25,00. Nos sábado, domingos e feriados o atendimento inicia na manhã. Vais das 10h às 20h e o valor também é de R$ 25,00. Crianças de até cinco anos, podem utilizar o “Trenó”. O valor é de R$ 15,00.

O Festival de Inverno:

Nesta quinta-feira, feriado de Corpus Christi, será realizado show gospel da Banda New Generation 2.0, na Concha Acústica. Na sexta-feira, a partir das 18h, será realizado Café Colonial com desfile de moda e música ao vivo no Salão Paroquial. Já no sábado a programação começa às 17h, na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf com o I Concurso de Risotos e Show com o grupo Mate Novo.

O segundo fim de semana de programação encerra no domingo com uma mateada na Praça a partir das 14h.

Concurso de Risotos

Com o intuito de valorizar e integrar toda a comunidade itaense, o Governo Municipal de Itá, através da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, realiza o “1º Concurso de Risotos” no dia 17 de junho, na Praça Dr. Aldo Ivo Stumpf. O evento tem o objetivo de demonstrar o potencial culinário da cidade, através de um prato tradicional nas famílias Itaenses.