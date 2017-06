Se você, torcedor colorado, esperava uma Série B tranquila, esqueça. O começo do Inter é decepcionante. O time não engrena e sequer consegue firmar-se entre os quatro primeiros da competição que garantem vaga à elite do futebol brasileiro em 2018.

Após a sétima rodada, o Colorado ocupa o quinto lugar com 12 pontos e um aproveitamento de 57%. Está cinco pontos atrás do líder Juventude, o que o impede de tomar a ponta na próxima rodada, mesmo que vença o Santa Cruz e o time de Gilmar Dal Pozzo perca para o Paysandu.

No entanto, o que mais preocupa é a dificuldade para deslanchar. A equipe só venceu três partidas até o momento. De quebra, frequentou o G-4 em três rodadas, ou 42,85% do tempo. Com um detalhe: na abertura, aplicou 3 a 0 no Londrina fora de casa e assumiu a liderança nada mais que simbólica.

O início claudicante custou o emprego de Antônio Carlos Zago, que deixou o clube após a derrota por 1 a 0 para o Paysandu, na terceira rodada. A direção espera uma evolução com o trabalho de Guto Ferreira. E, enquanto acredita no crescimento, admite que os empates em casa com ABC e Juventude (ambos por 1 a 1) cobram o preço da oscilação.

– Gostaríamos de estar liderando, mas o campeonato está no início. Nosso aproveitamento fora é bom. Só temos uma derrota. Devemos nos dois jogos em casa. Deixamos de vencer. Desejamos melhorar. É um campeonato de regularidade, longo – pondera o vice de futebol Roberto Melo.

D'Alessandro compartilha do pensamento do dirigente. O capitão colorado valoriza o rendimento como visitante (duas vitórias, um empate e uma derrota), de 58,33%. E, apesar do empate em 1 a 1 com o América-MG na noite de terça-feira, acredita que o time já apresenta uma melhora.

– A regularidade, aos poucos, encontraremos. Nos últimos três jogos, ganhamos dois e empatamos um. Não perder fora é importante. Lamentamos pontos perdidos em casa. O Juventude faz uma campanha muito boa. O ABC poderíamos ganhar, mas tomamos o gol – comentou o argentino.

Em busca de uma vitória, o Inter ainda sofrerá com desfalques. Diante do Santa Cruz, Guto Ferreira não contará com William Pottker, com uma lesão muscular na coxa esquerda, Fabinho e o próprio D'Alessandro, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Caso supere a adversidade, no entanto, o Inter retornará ao G-4. Afinal, o Santa Cruz fecha o seleto grupo, com os mesmos 12 pontos, mas vantagem no número de vitórias. A partida com os pernambucanos ocorrerá às 16h30 deste sábado, no Arruda.

