A Chapecoense está praticamente definida para encarar o Vasco na noite de quarta-feira, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Com as penas aplicadas pelo STJD a Reinaldo e Victor Ramos, pela confusão contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, Mancini deve optar por Diego Renan e Douglas Grolli como substitutos, de acordo com o treino desta terça, que ocorrou lado a lado ao próximo rival.

Reinaldo, porém, ainda pode aparecer no time. A Chape encaminhou pedido de efeito suspensivo e a resposta deve sair antes do jogo, mas as chances são pequenas. Como Victor Ramos recebeu a pena mínima, não cabe pedido. Independente de uma ou duas baixas, a Chape por outro lado tem a volta de Andrei Girotto, após suspensão pelo terceiro amarelo. O camisa 8 é o principal responsável pela proteção à zaga e geralmente é o responsável por marcar o articulador adversário.

No treino desta terça-feira, o último antes do duelo contra o Vasco, as duas equipes dividiram o espaço no Centro de Treinamento da Água Amarela. De um lado, cruzmaltinos, de outro chapecoenses. Os cariocas optaram por fazer apenas um rachão, sem treino tático. Mancini, entretanto, fez alguns trabalhos de bola parada com sua equipe.

Em entrevista coletiva após o treino, o técnico do Vasco, Milton Mendes, garantiu que não tentou espiar o treino da Chape.

- Não olhei e nem vou olhar. Tenho muito respeito pelo Mancini e pelo clube, que gentilmente nos cedeu espaço para treinarmos. Vou montar o time com aquilo que já sabia sobre eles - disse o treinador cruzmaltino.

Luiz Otávio, um dos titulares da zaga verde e branca não participou das atividades. O zagueiro teve um inchaço no tornozelo direito e fez tratamento para diminuição do edema. Mesmo assim, deve ser titular ao lado de Douglas Grolli.

Com isso, o provável time da Chapecoense tem: Jandrei; Apodi, Luiz Otávio, Douglas Grolli e Diego Renan (Reinaldo); Andrei Girotto, Luiz Antonio e Seijas; Rossi, Arthur e Wellington Paulista.

