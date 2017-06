Apesar de esperada, não será contra o Fluminense a volta de Miller Bolaños ao Grêmio. O equatoriano não foi relacionado para a partida após conversa com o técnico Renato Portaluppi e vira desfalque para esta quinta-feira, às 21h, no Maracanã. O meia-atacante ainda não está em sua plenitude física. Beto da Silva também não viaja para o Rio de Janeiro.

Renato teve um papo com Bolaños antes do treino. O atleta relatou que não está ainda totalmente confiante e pediu mais tempo para treinar e melhorar a forma física. Seu retorno não era esperado entre os titulares, mas a expectativa era de estar entre os relacionados para esta partida.

Outro que não viaja ao Rio é o atacante Beto da Silva. O peruano sentiu uma dor na coxa esquerda no treino desta terça e deixou o gramado. Ainda não teve lesão confirmada nem tempo de parada estimado. Está sendo reavaliado constantemente pelos médicos. Ele estreou na derrota para o Sport, em Recife, na equipe reserva, após cinco meses no Grêmio. Teve lesão musculara na coxa direita e, por isso, enfrentou um período grande sem atuar.

O meia Gastón Fernández voltou aos trabalhos com bola após dores na região lombar e está relacionado. Assim, vira opção no meio-campo e poderia aparecer na vaga de Michel ou Arthur. Se o primeiro sair, o segundo é recuado para o lado de Maicon. E se o segundo for sacado, Gastón é o meia central, com Michel e Maicon como volantes.

O trabalho da manhã desta quarta teve apenas os reservas no campo - entre eles, Bolaños, treinando normalmente. Michel, Arthur, Cortez e Pedro Rocha apenas correram no gramado do CT. Em recuperação de lesão, Douglas, Marcelo Oliveira e Leonardo também fizeram a mesma atividade. Wallace Reis, novamente no clube após voltar da Turquia, repetiu o exercício.

