Uma criança de cinco anos ficou ferida no inicio da tarde desta quarta-feira, dia 14, depois de sofrer queimaduras e 1º e 2º grau pelo corpo. O caso foi atendido pelos Bombeiros Voluntários de Irani no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Segundo as informações a criança teve ferimento de 2º grau na face e 1º grau no tórax. A vítima estava na cozinha do imóvel com a mãe que preparava o almoço. Ao se descuidar a criança foi até o fogão e puxou uma panela com gordura, que estava sendo utilizada para frituras.

A vítima foi socorrida e encaminhada para o Pronto Atendimento de Irani e estava consciente e comunicativa. Caso houver a necessidade a criança será transferida para o Pronto Socorro do Hospital São Francisco em Concórdia.