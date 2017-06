Campeonato do interior de futebol sete edição 2017

A Fundação Municipal de Esportes, convoca todos os representantes das equipes inscritas no campeonato do interior de futebol sete - edição 2017, para reunião do arbitral (congresso técnico) que acontecerá, na próxima segunda-feira, dia 19, na sala de reuniões - Centro de Eventos

A reunião terá inicio às 19hs.