CAC empata e avança para segunda fase da Copa SC sub 20

O Concórdia Atlético Clube empatou em 0 a 0, na tarde da terça-feira, dia 13, com o Metropolitano em jogo válido pela última rodada da Copa SC Sub-20. Com o resultado o Galo ficou na quarta colocação da primeira fase com 21 pontos e enfrentará agora o Criciúma na fase de mata-mata.

As datas do mata-mate ainda serão definidas pela Federação Catarinense de futebol. No outro confronto da Copa Santa Catarina será entre Avai e Joinville.