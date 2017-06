Na noite terça-feira (13) a ACF conquistou o primeiro empate na divisão especial do catarinense enfrentando a equipe de Joaçaba no Centro de Eventos da Unoesc pelo placar de 1 a 1.

Com as duas equipes precisando somar pontos para subir na tabela de classificação e por ser um clássico regional, a partida foi de muita intensidade desde o apito inicial, com chances para ambos os lados e grandes defesas dos goleiros João Neto e Léo. Ainda na primeira etapa a equipe da casa abriu o placar com Bocca aos 15min07s.

Na etapa complementar a ACF teve ainda mais chances de gol, mas foi somente aos 13min20s em cobrança de falta que Valença igualou o placar para a alegria concordiense. Nos minutos finais com o placar igualado as equipes bem que tentaram a vitória mas não foi possível graças a forte marcação de ambas.

Agora as atenções da ACF retornam a LNF (Liga Nacional de Futsal) na qual já no sábado (17) enfrenta a equipe da Copagril à 19h no Centro de Eventos.



Foto: Ricardo Artifon/ACF