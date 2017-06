O jovem sofreu apenas escoriações. Atropelamento aconteceu no Bairro Cristal

Um jovem de 17 anos foi atropelado na noite desta terça-feira, dia 13. O acidente aconteceu na Rua 29 de Julho, no Bairro Cristal, por volta das 21:45h. Ele sofreu apenas escoriações.

Os Bombeiros Voluntários atenderam o rapaz no local e o conduziram ao Hospital São Francisco para avaliação médica.

De acordo com as informações apuradas, o jovem caminhava próximo ao passeio quando foi atingido por um Renault Clio, placas de Concórdia. O condutor parou, prestou socorro e também acompanhou o jovem no Hospital.

A Polícia Militar também foi acionada e fez o levantamento das informações no local do acidente.