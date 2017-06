Brenner até perdeu espaço no Inter, a ponto de ficar fora das duas últimas listas de relacionados de Guto Ferreira, para os duelos com Náutico, no sábado passado, e América-MG, nesta terça-feira. Mas segue com prestígio no mercado, até por ainda manter o posto de artilheiro da equipe na temporada, com 13 gols. O centroavante recebeu uma sondagem do Nantes, da França, para contar com seu futebol no segundo semestre. A direção do clube gaúcho, no entanto, nega.

Os representantes do clube francês são esperados em Porto Alegre ainda nesta semana para conversar sobre o atleta e observá-lo mais de perto. O interesse da equipe francesa cresceu desde os primeiros contatos, mas a escassez de minutos em campo emperra uma investida mais "pesada". Até o momento, não há proposta oficial formalizada.

Ao passo que aguarda o desfecho de seu futuro, Brenner mantém o foco em seu trabalho com a camisa do Inter. O jogador nutre a expectativa de ganhar chances com Guto Ferreira. Mas já há o entendimento de que é preciso atuar mais para poder mostrar seu futebol. Após o atacante ter ficado fora da lista de relacionados para a partida do último sábado, uma série de clubes do país, da Europa e até do futebol coreano entraram em contato com estafe do jogador, com consultas sobre valores e possíveis interesses.

Contratado em 2016, após se destacar pelo Juventude no Gauchão, Brenner não teve chances de mostrar seu futebol devido a uma lesão em sua primeira temporada no Inter. O atacante de 23 anos iniciou o ano na reserva, mas logo despontou como um dos expoentes da equipe de Antônio Carlos Zago ao empilhar gols. Não à toa, se mantém como artilheiro do Inter na temporada, com 13 gols.

A fase iluminada, porém, cessou na reta final do Gauchão. Brenner atuou pela última vez na vitória por 2 a 1 sobre o Figueirense, quando foi titular e acabou substituído no intervalo. Antes, não iniciava uma partida desde a final do Campeonato Gaúcho.

O jogador não balança as redes desde 6 de abril, na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro-RS, no jogo de ida das quartas de final do Gauchão, no Beira-Rio. A seca o fez perder a titularidade para Nico López, com o ingresso de William Pottker na equipe. Hoje, é a última opção para o setor, atrás de Marcelo Cirino e de Roberson

O cenário não deve fazer o Inter colocar impeditivos numa eventual negociação. O clube detém 60% dos direitos do centroavante. O Juventude é dono dos outros 40%. Brenner tem ainda mais três anos de contrato com o Colorado.

(Fonte: Eduardo Deconto/GloboEsporte.com)