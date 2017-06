Quem foi à Arena na noite de segunda-feira à espera de um futebol vistoso que coloca o Grêmio como um dos melhores times do país teve de se contentar com um desempenho "não tão brilhante", mas suficiente para bater o Bahia por 1 a 0 sobre, pela sexta rodada do Brasileirão. As vitórias, aliás, são tão recorrentes quanto as boas atuações da equipe de Renato Gaúcho, em momento mais do que iluminado na temporada. Prova disso: o Tricolor vive sua melhor arrancada no Campeonato Brasileiro desde o início da era dos pontos corridos com 20 clubes, em 2006.

Ao bater o rival baiano com placar magro, o Grêmio chegou ao quinto triunfo em seis jogos e se manteve na vice-liderança da competição, com 15 pontos – um a menos que o líder Corinthians. A campanha, que abriga ainda uma derrota, para o Sport, com time reserva, supera em dois pontos e em uma vitória as marcas anteriores.

Antes de emplacar a campanha atual, o Tricolor ostentava as arrancadas nas edições de 2016, 2014 e 2008 como as melhores no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Em todas elas, a equipe somou 13 pontos e figurava na segunda colocação, passadas as seis rodadas iniciais.

A arrancada repleta de triunfos com boas atuações coloca o Grêmio em evidência, até como rival a ser batido e estudado pelos demais adversários no Brasileirão. Não à toa. A equipe titular gremista convive com uma série de oito vitórias seguidas, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Vale lembrar: a única derrota no Nacional ocorreu com time reserva, recheado de garotos do elenco de transição, no 4 a 3 para o Sport, na Ilha do Retiro.

A tarefa para manter o embalo, porém, é árdua, com dois jogos como visitante no horizonte da equipe de Renato Gaúcho. Na quinta-feira, o Tricolor encara o Fluminense no Maracanã. Depois, o Grêmio vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro, na segunda-feira, no Mineirão.

(Fonte: GloboEsporte.com)