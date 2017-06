A dupla foi detida com um bicho de pelúcia recheado de drogas em Piratuba no mês de dezembro do ano passado

O juiz Daniel Radünz, da Comarca de Capinzal, solicitou ao Ministério Público a apresentação das alegações finais no processo envolvendo dois concordienses acusados de tráfico de drogas. Ambos respondem ao processo em liberdade após a revogação da prisão preventiva ocorrida no dia 17 de abril. No dia 5 de maio, os réus tiveram audiência no fórum da comarca de Concórdia.

L.F.S e L. de B.B., foram presos no dia 2 dezembro de 2016, por volta das 20h30min em Piratuba. L.F.S foi abordado na cabeceira da ponte Irineu Bornhausen em Piratuba após a Polícia Militar local receber informações da Polícia Militar de Concórdia de que um grupo estaria se deslocando a Piratuba para vender drogas durante um evento.

No interior da Picape Corsa conduzida por L.F.S a PM encontrou um bicho de pelúcia recheado de drogas. No veículo também estava a companheira do réu, que foi liberada. Ele disse em depoimento à polícia ser usuário de maconha, mas negou a propriedade da droga apreendida em seu veículo.

L. de B.B, também morador de Concórdia, conduzia uma motocicleta. Na carona estava um adolescente. Ao chegar a Piratuba, L. de B.B, por estar sem habilitação e o documento da moto, teria tentado fugir, porém, sem sucesso. Lucas teria assumido a propriedade do entorpecente e afirmado ser usuário de drogas. Ele disse ter comprado a droga em Concórdia e também foi preso.

Na delegacia de polícia a polícia constatou que no pote havia 15 gramas de cocaína, três comprimidos de ecstasy, 15 micropontos de LSD e 47 gramas de maconha. O Ministério Público denunciou a dupla alegando que ambos eram proprietários das drogas. A sentença deverá ser proferida em breve pelo juiz Daniel Radünz.

Fonte - Michel Teixeira Notícias