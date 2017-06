O Departamento Estadual de Infraestrutura (Deinfra) lançou licitação para contratar empresa para elaboração de um estudo e projeto de engenharia para recuperação da ponte Irineu Bornhausen, sobre o Rio do Peixe, entre Piratuba e Ipira. A estrutura, localizada na SC-390, é a principal ligação entre os dois municípios.

A licitação é na modalidade tomada de preços com as propostas devendo ser entregues pelos interessados até o dia 30 de junho, na sede do Deinfra em Florianópolis. Um dos pilares da ponte, que possui 190 metros de extensão, foi derrubado na enchente de julho de 1983. De lá para cá nunca foi restaurado.

O estudo técnico a ser realizado, contratado pelo Deinfra, vai oferecer o cálculo estrutural necessário à recuperação da ponte, e, paralelamente, fazer a projeção do custo para a execução da obra.

Jornal Comunidade/Michel Teixeira